Россияне купили рекордный объем золотых слитков с 2014 года

Объем купленных гражданами России золотых слитков и монет за девять месяцев 2021 года оказался рекордным с 2014 года и достиг 4 т.

Прежде всего, повышенный спрос инвесторов к драгоценному металлу происходит на фоне эпидемии коронавируса как к безопасному активу, который способен застраховать от рисков инфляции и колебаний валютных курсов.

Планируемая отмена НДС еще больше увеличит продажи. Крупнейшие банки подтвердили повышение спроса россиян на розничные инвестиции в золото. Отмечается, что интерес к активу поддерживается геополитической напряженностью, низкими ставками по депозитам и нестабильностью на фондовых ранках, пишут "Известия".

НДС на золото планируется отменить в начале 2022 года. Как заявил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, до этого необходимо внедрить государственную систему контроля за оборотом драгоценных металлов для борьбы с мошенничеством в данной сфере.