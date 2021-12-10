Крупный бизнес попросил у Мишустина защиты

Российский союз промышленников и предпринимателей попросил главу кабмина РФ Михаила Мишустина защитить крупные компании от потерь в результате присоединения к глобальной налоговой реформе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В противном случае существует угроза уплаты налогов за добычу природных ресурсов в зарубежные бюджеты. Президент союза Александр Шохин направил премьер-министру предложение поручить профильным ведомствам активно отстаивать интересы компаний на площадке ОЭСР. Реформа, по словам Шохин, может привести к уплате налогов от пользования российскими недрами за рубежом. Риск может реализоваться в случае, если формулировки механизма Pillar 1 (один из двух столпов реформы, вместе с Pillar 2) не учтут специфику бизнеса добывающих компаний.

Направленное письмо РСПП будет рассмотрено в установленном порядке, сообщают "Ведомости".