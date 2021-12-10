10 Декабря 2021
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Политика Южный ФО
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

В ростовской администрации объяснили, что Логвиненко не хотел привлекать внимание к дорогим часам

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко "убрал" с фотографии, опубликованной ранее в Instagram со встречи с мэром Грозного Хас-Магомед Кадыровым свои часы.

Мэр не хотел привлекать внимание к дорогому аксессуару, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ростовской администрации. Там отметили, что встреча проходила в выходной день, а снимки мэр разместил в личном аккаунте.

"Он не считает нужным привлекать внимание к дорогим аксессуарам, как он не делает этого в повседневной жизни", — заявила пресс-секретарь Логвиненко Мария Петрова.

Логвниненко в прошлом году стал самым богатым мэром Южного федерального округа, его доход составил более 14 млн руб.

Теги: Логвиненко, часы



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