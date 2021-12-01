02 Декабря 2021
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Годовая инфляция в России превысила прогноз Минэкономики

По данным Росстата с 23 по 29 ноября 2021 года инфляция в России составила 0,46%. Неделю назад она составляла около 0,2%, передает корреспондент Накануне.RU.

Потребительские цены с начала года выросли на 8,38%. Годовая инфляция составила 7,51%. Это больше прогноза Минэкономики на 2021 г. Прогноз был - 7,4%.

С 23 по 29 ноября, цены на гречку увеличились на 1,1% на муку пшеничную - на 1,1%, хлеб - на 0,6%, сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,5%, масло сливочное, маргарин, молоко пастеризованное, печенье, макаронные изделия, вермишель, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, сметану, творог жирный, чай черный - на 0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, сыры сычужные - на 0,2%, консервы овощные для детского питания - на 0,1%.

Цены на сахар в среднем выросли на 0,7%, подсолнечное масло - 0,4%, на мясо кур - на 0,1%.

При этом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,4%. Помидоры подешевели на 3,1%, морковь — на 0,6%, яблоки — на 0,4%, огурцы и репчатый лук — на 0,2%.

В то же время подорожали: капуста белокочанная - на 3,3%, картофель - на 0,3%. Конфеты шоколадные подешевели на 0,4%, свинина и водка - на 0,1%.

Теги: инфляция, цены, росстат



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