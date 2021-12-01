ВТБ не дождется реализации проекта ШМСД

ВТБ ждет от Смольного окончательного решения по выбору механизма реализации ГЧП-проекта строительства оставшихся этапов ШМСД, рассчитывая принять в нем участие. Но ряд факторов указывает на то, что структуры банка не дождутся начала работ. Смольный уже затягивает сроки подготовки проектной документации. К тому же администрация губернатора Александра Беглова может отказаться от механизма минимально гарантированного дохода. Это сделает участие в ГЧП со стороны банка финансово рискованным.

Ставка на Петербург

С 30 ноября по 1 декабря в Москве проходит XIII инвестфорум «Россия зовет», организованный «ВТБ Капитал». В этом году мероприятие посвящено переосмыслению направлений развития, использованию новых трендов в экономике и поиску перспективных направлений для инвестиций. Одной из приоритетных тем стало инфраструктурное развитие регионов и реализация крупных проектов.

Большие надежды у банка ВТБ на Санкт-Петербург. Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов, банк ждет окончательного решения от Смольного по механизму реализации строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, ВСД).

«Широтная магистраль - это очень важный для Петербурга проект, по своей значимости сравнимый с ЗСД (Западный скоростной диаметр - ИФ). Мы с нетерпением ждем решения, в каком формате этот проект будет реализовываться», - заявил Панкратов.

Интерес к ШМСД неслучаен. Консорциум «Магистраль северной столицы» (МСС, основным акционером является ВТБ) реализовывала в Петербурге по ГЧП инвестпроект Западного скоростного диаметра. Это платная дорога, деньги с нее достаются МСС. Компания также регулярно получает компенсации из бюджета в соответствии с соглашением о минимально гарантированном доходе (МГД, инструмент покрытия рисков), так как сбора средств за проезд по ЗСД пока недостаточно.

ШМСД планируется построить по финансовой модели, аналогичной ЗСД, с применением ГЧП, и ВТБ видит в этом перспективу заработка с учетом своего опыта. О серьезности намерений возглавить стройку свидетельствует участие ВТБ в строительстве Витебской развязки (1-й этап ШМСД).

Однако инвестиционная привлекательность проекта под вопросом. Есть ряд факторов, формирующих риски для ВТБ или делающих строительство ШМСД с участием банка финансово непривлекательным.

«Смольнинский бесперспективняк»

Вопрос механизма ГЧП-проекта ШМСД ставится неспроста. Еще в ноябре 2018 года в администрации города рассматривали возможность при реализации ГЧП или концессий отказаться от МГД (минимального гарантированного дохода – прим.ред.) в пользу капитального гранта или увеличения срока окупаемости проекта для инвестора. Окончательный выбор не сделан. Но сегодня вопрос отмены МГД стоит очень остро. На Смольный оказывают давление депутаты петербургского ЗакСа, критикующие действующие ГЧП и концессии за непрозрачность из-за сокрытия чиновниками под предлогом коммерческой тайны соглашений о минимально гарантированном доходе. Например, депутат Борис Вишневский неоднократно ставил под сомнение обоснованность выплат из бюджета компенсаций МСС за недополученную прибыль при эксплуатации ЗСД. Фактически политиками регулярно поднимается проблематика коррупционности таких инвестсоглашений и вывода бюджетных средств. Помимо этого, фракция «Яблока» не первый год двигает законопроект, обязывающий Смольный публиковать данные о концессиях и ГЧП, подразумевающие бюджетные траты. Потому высока вероятность, что на фоне критики Смольный может отказаться от механизма МГД при строительстве ШМСД. Для ВТБ это невыгодно, так как будет отсутствовать инструмент покрытия рисков неполучения дохода.

ШМСД планируется реализовать в шесть этапов (нарезка магистрали на части). Четыре участка будут построены в Петербурге, еще два пройдут по территории Ленинградской области. По состоянию на декабрь 2021 года не завершено проектирование для трех участков ШМСД (со II по IV), хотя к концу этого года работы уже должны были закончить. Когда будет готова документация – неясно. Немаловажно, что ее еще нужно будет согласовать в профильных комитетах Смольного. А петербургская «госмашина» всегда отличалась бюрократизмом, неповоротливостью и склонностью к срывам сроков.

Начало реализации проекта ШМСД Смольный уже срывал. Витебскую развязку должны были начать строить в 2019-м, однако из-за проволочек, в том числе – со стороны администрации Александра Беглова, работы начались только в марте 2021-го. В контексте срыва сроков отметим и медленную работу городского Комитета по инвестициям. Ведомство Романа Голованова критиковали за затягивание сроков разработки ГЧП-соглашений, которые и так по своей структуре очень сложные и требуют много времени для проработки.

В конечном итоге, потенциальные задержки, измерять которые можно годами, и риск отказа администрации города от МГД могут привести к тому, что ВТБ не дождется вообще реализации каких-либо этапов по проекту, либо откажется от участия в строительстве ШМСД.