Число пострадавших на шахте "Листвяжная" приблизилось к сотне

Число пострадавших во время ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 99 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте „Листвяжная“ пострадало 99 человек, 51 погиб", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 25 ноября. В шахте обнаружили еще 20 тел — 18 горняков и двоих горноспасателей. Достать их пока не удалось, так как существует высокая опасность взрыва. Ранее из шахты подняли на поверхность 11 тел. Тела еще 20 горняков пока не найдены. Как сообщалось ранее, в подготовительном забое кемеровской шахты "Листвяжная" продолжается пожар, там скапливается метан.

Напомним, компанией "Шахта "Листвяжная" владеет АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", среди основателей которой - фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. Шахта ведет отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля. А Кремль не стал объявлять федеральный траур по 51 погибшему на "Листвяжной".