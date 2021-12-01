В прокуратуру Петербурга направлено письмо о долгах по зарплате работникам «Метростроя»

01 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

В прокуратуру Петербурга направлено письмо о долгах по зарплате работникам «Метростроя»

Бывший депутат ЗакСа Петербурга, претендент на должность омбудсмена Надежда Тихонова направила письмо в прокуратуру. Она просит надзорное ведомство вмешаться в ситуацию с работниками «Метростроя» - люди так и не получили положенную зарплату.

Тихонова подчеркнула, что в сложившейся ситуации есть вина администрации Петербурга. Такое нельзя замалчивать. Раз рабочие были вынуждены устроить акцию у здания органа власти, значит, чиновники не обеспечили диалог со строителями метро.

«Ответственность, безусловно, на руководстве города. Если люди должны выходить к Смольному и требовать заработную плату за свой честный труд, значит, усилий по решению ситуации недостаточно. Значит, нет реального диалога с властью, недостаточно внимания к проблеме со стороны города», - уверена Тихонова.

В ходе митинга была достигнута договоренность, что с рабочими рассчитаются до начала следующего года. Участники акции также просили обеспечить им встречу с вице-губернатором Максимом Соколовым, который курирует транспортную сферу. Захочет ли чиновник идти на контакт – неизвестно.

Работники «Метростроя» не особо уверены, что администрация Александра Беглова сдержит обещание. Сотрудники организации допускают, что чиновники устроят волокиту, сроки погашения долгов растянутся. Метростроевцы дали понять, что если с ними вовремя не рассчитаются, то дело дойдет до суда.

Напомним, группа рабочих собралась возле Смольного 29 ноября. Люди требовали погашения долгов по зарплате. Тысячи работников не получили положенных денег за сентябрь и часть октября. Общая сумма задолженности превысила 330 миллионов рублей.

Теги: метрострой, долги по зарплате, закс петербурга, александр беглов, надежда тихонова, смольный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6439

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети