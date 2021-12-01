В прокуратуру Петербурга направлено письмо о долгах по зарплате работникам «Метростроя»

Бывший депутат ЗакСа Петербурга, претендент на должность омбудсмена Надежда Тихонова направила письмо в прокуратуру. Она просит надзорное ведомство вмешаться в ситуацию с работниками «Метростроя» - люди так и не получили положенную зарплату.

Тихонова подчеркнула, что в сложившейся ситуации есть вина администрации Петербурга. Такое нельзя замалчивать. Раз рабочие были вынуждены устроить акцию у здания органа власти, значит, чиновники не обеспечили диалог со строителями метро.

«Ответственность, безусловно, на руководстве города. Если люди должны выходить к Смольному и требовать заработную плату за свой честный труд, значит, усилий по решению ситуации недостаточно. Значит, нет реального диалога с властью, недостаточно внимания к проблеме со стороны города», - уверена Тихонова.

В ходе митинга была достигнута договоренность, что с рабочими рассчитаются до начала следующего года. Участники акции также просили обеспечить им встречу с вице-губернатором Максимом Соколовым, который курирует транспортную сферу. Захочет ли чиновник идти на контакт – неизвестно.

Работники «Метростроя» не особо уверены, что администрация Александра Беглова сдержит обещание. Сотрудники организации допускают, что чиновники устроят волокиту, сроки погашения долгов растянутся. Метростроевцы дали понять, что если с ними вовремя не рассчитаются, то дело дойдет до суда.

Напомним, группа рабочих собралась возле Смольного 29 ноября. Люди требовали погашения долгов по зарплате. Тысячи работников не получили положенных денег за сентябрь и часть октября. Общая сумма задолженности превысила 330 миллионов рублей.