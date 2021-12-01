01 Декабря 2021
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Политика Тюменская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Тюменских разработчиков позвали на межрегиональный хакатон

С 10 по 13 декабря тюменские ИТ-специалисты смогут участвовать в онлайн-хакатоне, который проводится министерством цифрового развития и связи Оренбургской области, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Цель мероприятия: поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов сферы ИТ, дизайна, управления цифровыми проектами, а также команд, создающих цифровые продукты и сервисы.

Требования к участникам: в команде должно быть от 2 до 6 человек, достигших 14 лет. Все участники должны быть зарегистрированы на территории Оренбургской или Тюменской областей, в ином случае работать или учиться в одной из них.

На хакатоне будут представлены 2 категории участников: основная и junior. Участники категории junior будут оцениваться по упрощенной системе.

Призовой фонд — 330 тысяч рублей. Команда-победитель получает 150 тысяч рублей, 2 место — 100 тысяч рублей, 3 место — 50 тысяч рублей.

Победители категории Junior — 30 тысяч рублей.

Оценивать проект будут эксперты федеральных структур поддержки бизнеса: АНО "Агентство стратегических инициатив", фонд "Сколково"; руководители ИТ-направлений университета "Иннополис", а также представители функциональных заказчиков, спонсоров и компаний IT-сферы и связи.

Регистрация на онлайн-хакатон доступна до 17:00 9 декабря через сайт Leader-ID.

Теги: программист, программирование, код, it, разработчик



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