01 Декабря 2021
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Общество Тюменская область
видеонаблюдение, система распознавания лиц (2021) | Фото: mos.ru

54 из 400 новых камер "Безопасного города" будут установлены в Лесобазе, где убили и изнасиловали восьмилетнюю девочку

Результаты использования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и перспективы его дальнейшего развития рассмотрели участники онлайн-заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор.

"Основными элементами АПК "Безопасный город", используемыми для обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью, являются автоматизированная информационная система взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах по единому номеру "112", Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения, а также система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения", – доложила заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич.

Операторы системы 112 за 10 месяцев 2021 года приняли и обработали более 75 тысяч вызовов, сопровождавшихся привлечением правоохранительных органов.

На сегодня в единый центр хранения и обработки данных передаются видеоизображения с более чем 3 тысяч средств видеонаблюдения, установленных на территории городов и районов Тюменской области. При этом используются технологии распознавания лиц и транспортных средств.

Сеть средств видеонаблюдения на территории Тюменской области постоянно расширяется, отметила Мария Рудзевич. В планах дальнейшего развития – установка около 400 новых видеокамер, в том числе 54 – в районе Лесобазы в Тюмени. Напомним, ранее жители Лесобазы, где была изнасилована и убита восьмилетняя Настя М., вели сбор подписей за установку в микрорайоне видеокамер.

Кроме того, к единому центру хранения и обработки данных будут подключены средства видеонаблюдения, расположенные на входах в учреждения образования.

К системе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Тюменской области сегодня подключено 169 стационарных и 22 передвижных комплекса автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.

Благодаря использованию камер видеонаблюдения по итогам девяти месяцев 2021 года раскрыто 131 преступление и пресечено 268 административных правонарушений, сообщил заместитель начальника полиции УМВД РФ по Тюменской области Евгений Козлов. С использованием комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по ориентировкам по подозрению в совершении преступлений и иной информации задержано 108 единиц автотранспорта.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских обратил внимание руководства регионального УМВД России на необходимость установки камер видеонаблюдения в наиболее криминогенных и удаленных от центра города районах Тюмени.

"Эффективное использование и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" напрямую влияет на обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона", – подчеркнул Александр Моор.

Кроме того, участники совещания проанализировали ситуацию в среде мигрантов и ее влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионе. Отмечено, что эффективное сотрудничество органов власти и правоохранительных структур позволяют сохранить стабильную и контролируемую обстановку в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений.

Теги: лесобаза, настя м., безопасный город



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