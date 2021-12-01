01 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Более 6 тысяч южноуральцев получили медотводы от вакцинации против COVID-19

В Челябинской области чуть более 6 тысяч жителей получили медотводы от вакцинации против коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня медотводы выдаются непросто лечащим врачом, это комиссионное решение. У нас чуть больше 6 тыс. медотводов в целом по области. Они в разной степени ограничены по времени. Медотводов, которые касаются хронических заболеваний и не допускают прививок, всего около 600 по региону. Это те граждане, кто находится в максимальной группе риска с учетом их хронических заболеваний. Конечно, посещение общественных мест и большого скопления людей для них крайне нежелательно и опасно, особенно в период достаточно высоких цифр заболеваемости в регионе", - подчеркнула она.

Напомним, в Челябинской области при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров требуется QR-код. С 1 декабря по 9 января вход во все заведения общепита также возможен только по QR-коду.

В регионе жителям с медотводами нельзя посещать ТРК, крупные магазины и культурные мероприятия.

"Что касается медотводов, здесь мы ждем централизованного решение, которое предполагает в том числе и законопроекты о QR-кодах. Эта задача решается и на портале госуслуг предполагается возможность внесения данных и получения QR-кода при медицинских отводах", - отметила Ирина Гехт.

Теги: вакцинация, коронавирус, медотвод,



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