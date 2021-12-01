01 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В челябинском минздраве рассказали, когда в регион поступит вакцина "Спутник М" для подростков

В Челябинской области ожидают поступления вакцины от COVID-19 "Спутник М" для подростков в начале следующего года. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра здравоохранения региона Татьяна Колчинская, передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодняшний день поставок этой вакцины нет. Мы ожидаем в начале следующего года, либо к самому концу декабря. Как только вакцина поступит мы будем подростков охватывать прививочной кампаний. На сегодняшний день уже началась разъяснительная работа среди родителей", - рассказала она.

Для создания коллективного иммунитета на уровне 80% нужно будет вакцинировать 193 тыс. подростков в регионе.

24 ноября на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет.

Теги: вакцина, коронавирус, подросток, вакцинация,



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