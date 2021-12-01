01 Декабря 2021
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Происшествия За рубежом
германия мюнхен (2007) | Фото: Накануне.ru

В Мюнхене на строительной площадке вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны

Три человека пострадали при взрыве авиабомбы времен Второй мировой войны на строительной площадке в центре Мюнхена. ЧП произошло в непосредственной близости от железнодорожной станции Donnersbergerbrücke, где сейчас ведутся строительные работы.

По данным Süddeutsche Zeitung, взрыв произошел во время буровых работ, бомба сдетонировала под землей.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Движение поездов через центральный вокзал Мюнхена было приостановлено. Пока на месте работают полиция и спасатели, неизвестно, остается ли опасность повторных взрывов.

Теги: мюнхен, взрыв, авиабомба, пострадавшие



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