Правительство предложило выплачивать маткапитал отцам-одиночкам, которым ребенка родила суррогатная мать

В Госдуму внесен правительственный законопроект, расширяющий выплату материнского капитала. Правда, в этом случае капитал становится отцовским: речь о распространение выплат на отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также на отцов-одиночек, у которых первый ребенок родился за последние два года, и родила его суррогатная мать.

Также выплаты предлагается распространить на женившихся отцов-одиночек, если они теперь совместно с супругой воспитывают его детей.

"Также законопроектом предусматривается переход права на дополнительные меры господдержки к супругу отца-одиночки или ребенку в равных долях в случае смерти мужчины (женщины), объявления его (ее) умершей, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой ограничение в правах родителей, приобретенных в результате усыновления, в отношении ребенка (детей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве отцов-одиночек получать маткапитал.