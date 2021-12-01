01 Декабря 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:

Правительство предложило выплачивать маткапитал отцам-одиночкам, которым ребенка родила суррогатная мать

В Госдуму внесен правительственный законопроект, расширяющий выплату материнского капитала. Правда, в этом случае капитал становится отцовским: речь о распространение выплат на отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также на отцов-одиночек, у которых первый ребенок родился за последние два года, и родила его суррогатная мать.

Также выплаты предлагается распространить на женившихся отцов-одиночек, если они теперь совместно с супругой воспитывают его детей.

"Также законопроектом предусматривается переход права на дополнительные меры господдержки к супругу отца-одиночки или ребенку в равных долях в случае смерти мужчины (женщины), объявления его (ее) умершей, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой ограничение в правах родителей, приобретенных в результате усыновления, в отношении ребенка (детей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве отцов-одиночек получать маткапитал.

Теги: маткапитал, отец-одиночка, суррогатная мать, госдума, правительство



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