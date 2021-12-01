01 Декабря 2021
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Экономика В России Москва
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

Спад бизнеса, связанный с коронавирусом, преодолен – глава Минэкономразвития

В Миноэкономразвития России считают, что "спад бизнеса, связанный с коронавирусом, преодолен". Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании правительства.

По данным министерства, сегодня в малом и среднем бизнесе заняты более 22 млн россиян, еще 3,5 млн человек – это самозанятые.

По мнению Решетникова, государственные программы поддержки сыграли в прошедшие два года значительную роль.

"В рамках программ "ФОТ 0", "ФОТ 2.0" и "ФОТ 3.0" было поддержано 5,7 млн рабочих мест. Бизнес дополнительно получил 600 млрд руб. по программам кредитной поддержки, в том числе 430 млрд руб. были списаны в 2021 году для компаний, которые сохранили занятость. 90 млрд руб. было предоставлено в качестве грантов на зарплаты и 11 млрд руб. – на закупку средств индивидуальной защиты. Это безвозмездная поддержка", – подчеркнул министр.

Он добавил, что также ведется работа по наращиванию экспорта малого бизнеса: за девять месяцев с начала года объем поддержанного экспорта составил $1 млрд.

"За два года удалось сократить на 780 млрд руб. издержки бизнеса за счет двукратного снижения страховых взносов по выплатам, превышающим МРОТ", - сообщил Решетников.

Правда, не у всех такое радужное видение ситуации. Например, у самих бизнесменов из сектора МСП. На днях в Совете Федерации проходило совещание с предпринимателями, и большинство из них не считает, что сейчас ситуация значительно лучше, чем в начале пандемии, все боятся потерь от введения QR-кодов, а компенсации и поддержку, обещанную на этот период государством, считают недостаточной.

Теги: максим решетников, бизнес, спад, кризис, минэкономразвития



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