01 Декабря 2021
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Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

В Тюмени банк отобрал квартиру у многодетной матери

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе тюменского следкома провести проверку и разобраться в ситуации с многодетной матерью, оставшейся без жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Женщина имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей. Квартиры она лишилась из-за долга перед банком по ипотеке. Несколько лет она исправно выплачивала ипотеку, но в прошлом году по ряду причин попросила банк об отсрочке или реструктуризации. Однако банк не пошел на уступки женщине и квартиру выставили на торги, на закрытом аукционе, по цене в два раза ниже рыночной.

Бастрыкин поручил своим подчиненным в Тюменской области принять исчерпывающие меры по восстановлению прав женщины.

Теги: банк, квартира, многодетная мать



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