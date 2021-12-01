ОНК: Находящийся в СИЗО Шпигель нуждается в паллиативной помощи

Глава "Биотека" Борис Шпигель, находящийся в СИЗО под делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцова, нуждается в постоянной паллиативной помощи.

Об этом сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.

По ее словам, такое заключение сделали профессора Научного института неврологии на основании последних обследований бизнесмена.

Согласно другому заключению, Шпигелю из-за его проблем со здоровьем необходимо постоянное дежурство врачей-реаниматологов.

18 ноября Басманный суд Москвы продлил арест владельцу фармацевтического холдинга "Биотэк" и бывшему сенатору Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взяток Белозерцеву.

В апреле Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он пообещал, что в случае изменения ему меры пресечения следствие получит от него "гораздо больше помощи".

В марте экс-сенатору стало плохо, когда к нему приехали общественники. Сообщалось, что бизнесмен страдает от сердечной недостаточности. Ранее ему понадобилась медицинская помощь, скорую вызвали в изолятор временного содержания.

Сам Шпигель сообщил, что у него из-за сильные боли в сердце и низкое давление, ему крайне трудно самостоятельно передвигаться. Предприниматель опасается, что умрет в следственном изоляторе из-за состояния здоровья.