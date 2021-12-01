Кехман назвал спектакли, которые собирается вернуть в "золотую коллекцию" МХАТ

Новый генеральный директора МХАТ им. Горького Владимир Кехман собирается вернуть в репертуар театра ряд спектаклей, которые он считает его "лицом" и "золотой коллекцией".

"Я не говорю, что мы восстановим все спектакли, - заявил Кехман в эфире телеканала "Россия 24". - Мы восстановим те спектакли, которые действительно являются лицом этого театра, такие как "Васса Железнова", "Гамлет", <...> "Вишневый сад" и "Белая гвардия".

Также Кехман собирается переделать спектакль "Три сестры", который идет в театре и сейчас, но, по мнению гендиректора, требует "возвращения в исходное положение".

Напомним, после череды скандалов (недовольство Татьяны Дорониной, постановка "Чудесный грузин" с Бузовой) новым гендиректором МХАТ был назначен Кехман. Его взгляды кардинально расходились с позицией худрука Эдуарда Боякова, и в итоге последний почти сразу после назначения Кехмана подал в отставку. Из-за этого от работы с МХАТ отказался попечительский совет. При этом новый гендиректор заявил, что театр при предыдущем руководстве оказался на грани банкротства.