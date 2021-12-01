01 Декабря 2021
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовало голосование за лучший эскиз стелы у аэропорта "Кольцово"

В Екатеринбурге запустили онлайн-голосование на лучший эскизный проект стелы, которая расположится на территории, прилегающей к международному аэропорту "Кольцово". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Дал старт голосованию, которое завершится 15 декабря, департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений местной администрации. Напомним, что организатором конкурса также выступает мэрия Екатеринбурга в партнерстве с аэропортом "Кольцово". Будущий арт-объект должен отражать три темы, которые имеют для города особое значение: это 300-летие города, присвоение почетного звания РФ "Город трудовой доблести" и присвоение имени Акинфия Демидова аэропорту Кольцово.

По итогам экспертного обсуждения в суперфинал вошли проекты следующих претендентов:

  • Коллектив: Петр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Григорий Родионов (TengoInteractive), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Владимир Селезнев (художник и куратор);
  • ООО "Мегабудка";
  • ООО "Архитектурное бюро Асадова".

Победитель получит 1 млн рублей. Остальные финалисты получат денежное поощрение в размере 250 тысяч рублей. Напомним, что до этого призовой фонд составлял 500 тыс. рублей для победителя и 300 тыс. и 200 тыс. рублей для второго и третьего места соответственно.

Работы архитекторов, дизайнеров и скульпторов будет оценивать специальное жюри. В его состав войдут представители городской администрации, участники заседания совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга при главе города, а также заслуженные архитекторы и художники России.

Теги: Кольцово, эскиз, стела, Екатеринбург, голосование



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