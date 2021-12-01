Врач Кирилл Зверев возмутился безумием по поводу ковида и вакцинации

Сын академика РАН вирусолога Виталия Звеева врач Кирилл Зверев заявил, что поражен тем, что творится на телевидении по поводу ковида и вакцинации. Об этом он написал в Facebook.

Он считает, что в СМИ царит безумие, а "эксперты" наперебой предлагают кары для несогласных. При этом он описал обещания разработчиков вакцин в образе лошади.

"Раньше это была гнедая, которая пронесет меня по радуге всю жизнь, бессмертно и безопасно. Позавчера - пронесет, но только полгода. Вчера – пронесет, только может уронить, но не сильно. Сегодня – может случиться, что и насмерть, но сам виноват, алкаш!"

Он подчеркивает, что ЗА вакцины, но "до сих пор ни один производитель вакцин от ковида не убедил лично меня в состоятельности своего продукта", потому что вакцинированные болеют и умирают, и с этим фактом, по его наблюдениям, не поспоришь.

Зверев раскритиковал диагностику ковида в помощью ПЦР-тестов, методы лечения, смертность от внутрибольничных инфекций и то, что все валят на ковид. Наличие же антител, которых требуют, ни о чем не говорит. Главное - иммунитет, который не сводится к антителам.

"Какую консистенцию имела бы кровь, если бы таскала в себе антитела от всех перенесенных болячек? Да еще в той концентрации, к которой призывают нас в Центре Гамалеи. Что-то вроде песка или глины", - пишет он.

Врач недоумевает, зачем нужны QR-коды ("это конченый бред"). Детей также нужно оставить в покое.

"Вакцина не аскорбинка. Ее действие, как хорошее, так и плохое, может быть пожизненным. Это проверяется годами, порой десятилетиями. Нужно ли рисковать здоровьем детей, если они крайне редко болеют? Своим колоть не буду. Я их люблю", - заключил врач.

Интересно, что он придерживается тех же взглядов, что и его отец, только выражается более категорически.

Ранее Зверев раскритиковал открытое письмо 11 главврачей.