01 Декабря 2021
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Глава МЧС России Евгений Зиничев, совещание, лесные пожары, ХМАО (2020) | Фото: vk.com/shtabugra

В Калининграде улицу Посольскую переименовали в честь погибшего министра ЧС Зиничева

Депутаты горсовета Калининграда согласились переименовать улицу Посольскую в улицу Евгения Зиничева – в честь погибшего в сентябре этого года министра чрезвычайных ситуаций России.

По данным ТАСС, на улице запроектировано строительство школы и детского сада. "Евгений Зиничев - Герой России, который погиб совсем недавно. Это человек, который исполнял обязанности губернатора, который очень многое сделал для Калининградской области. <...> Я считаю, что улица в городе Калининграде имеет право называться его именем", - сказал глава Калининграда Евгений Любивый.

Евгений Зиничев в 2015 году возглавил управление ФСБ России по Калининградской области. С 28 июля по 6 октября 2016 года занимал пост врио губернатора Калининградской области.

Это уже не первое присвоение имени Зиничева после его смерти.

Так, в середине ноября нефтяная компания "Роснефть" объявила об открытии уникального газоконденсатного месторождения на Таймыре. Сообщалось, что "в память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева".

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре этого года на Таймыре в результате несчастного случая – он упал с обрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Теги: калининград, евгений зиничев, переименование



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