Песков: В Кремле не хотели бы даже рассуждать о прекращении Белоруссией транзита газа в ЕС

В Кремле не хотели бы даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита российского газа в Европу. Напомним, белорусский лидер Александра Лукашенко вновь пригрозил перекрыть транзит энергоносителей в ЕС.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин понимает, что на его коллегу оказывают беспрецедентное давление западные страны, но рассчитывает, что такие заявления не приведут к срыву контрактов на поставку газа.

На вопрос о судьбе отношений России и Белоруссии в случае реального ограничения транзита Песков ответил, что не хотел бы "даже об этом рассуждать", передает ТАСС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть российский газ в случае введения санкций на фоне миграционного кризиса. Глава государства напомнил, что по территории Белоруссии проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал – Европа", по которому в последнее время увеличились объемы поставок.

Президент Владимир Путин, комментируя данное заявление, отметил, что это будет нарушением транзитного контракта, и выразил надежду, что до этого не дойдет.