На Южном Урале главного технолога муниципального предприятия подозревают в получении взятки

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении главного технолога муниципального предприятия и директора коммерческой организации. Их подозревают в получении взятки и даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, директор коммерческой организации передал взятку в размере 1,8 млн рублей главному технологу муниципального предприятия за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования.

Расследование уголовного дела продолжается.