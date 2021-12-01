В Нижневартовске состоялся Форум по консолидации многонациональной молодёжи города

В Нижневартовске на базе Арт-резиденции "Ядро" состоялся Форум по консолидации многонациональной молодёжи города. В числе участников – молодые люди из числа активистов общественных объединений, представляющих интересы этнических общностей и религиозных объединений города Нижневартовска, студенты, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Для удобства участников работали три дискуссионные площадки по темам "Экстремизм и терроризм – ключевые угрозы современному обществу", "Формы и способы криминализации сознания подростков и молодежи"; "Упаковка ЭтноБлога: запуск, продвижение, развитие"; "Социокультурная адаптация иностранных студентов".

Приглашённые эксперты рассказали о методах противодействия вовлечению молодёжи в радикальную оппозиционную деятельность; обсудили вопросы этнической уникальности народов, представители которых проживают в нашем многонациональном Нижневартовске; проинформировали студентов из числа иностранных граждан о порядке соблюдения ими миграционного, трудового законодательства. Среди спикеров форума – кандидат исторических наук, член межконфессионального совета при губернаторе Кемеровской области Вадим Шиллер.

Во время форума наградили победителя и призёров конкурса видеороликов в формате блога (в единственной номинации "Активный отдых и приключенческий туризм"). Награды вручила заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова. Первое место получил Иван Жуков, второе – Владимир Ирочко, третье – Олег Тамазян. Итоговой работой форума стало создание Арт-символа, объединяющего всех участников и символизирующего консолидацию многонациональной молодежи города Нижневартовска.

Организаторы форума – департамент общественных коммуникаций администрации города и МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр". Мероприятие состоялось в рамках муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 гг. и на период до 2030 г.".