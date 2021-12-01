01 Декабря 2021
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Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

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Экономика В России
Коллаж, Анатолий Чубайс, Роснано (2021) | Фото: Накануне.RU

"Роснано" выплатила доход по выпуску облигаций на 5,5 млрд рублей

"Роснано" сообщило о выплате в полном объеме дохода по облигациям серии БО-002Р-01, держателями которых являются преимущественно частные инвесторы и физические лица, говорится в сообщении компании. Облигации по этой серии не были обеспечены госгарантиями.
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"На 1 декабря 2021 года общая сумма выплаты по данному выпуску составила 5,5 млрд рублей с учетом выплаты купонов в размере 9,1% годовых", - сообщили в "Роснано".

Также в госкомпании добавили, что продолжают диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами "по совместной выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств".

"Роснано" надеется на успешное завершение переговоров до конца 2021 года.

Ранее российские власти заявляли, что вариант дефолта "Роснано", резко нарастившей объем долгов, не рассматривается.

Теги: роснано, облигации, выплата, кредиторы



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Ранее 01.12.2021 05:42 Мск Forbes: "Роснано" обсуждает с держателями облигаций возможность погашения с дисконтом
Ранее 30.11.2021 10:55 Мск Чубайс признал, что виновен за "все плохое" в России


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