Бывшего замглавы Магнитогорска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Бывший заместитель главы города Магнитогорска Валерий Измалков подозревается в получении взятки.

По версии следствия, в 2015-2016 гг. он получил взятку в сумме более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города.

Сейчас подозреваемый задержан.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Валерий Измалков занимал должность заместителя главы Магнитогорска до октября 2019 года.