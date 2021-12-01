Члены поискового метеоритного отряда УрФУ, застрявшие в ЮАР, возвращаются домой

Застрявший в африканском Кейптауне поисковый отряд метеоритной экспедиции УрФУ наконец отправляется домой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза, упомянув, что исследователи будут возвращаться разными рейсами: из аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге в пятницу. Вылет запланирован уже на 3 декабря.



"Мы разными рейсами направляемся в Эфиопию, где снова встретимся и вылетим в Россию. Рейс из Аддис-Абебы приземлится в Москве утром 4 декабря", — рассказал руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ Александр Пастухович.

По его словам, осложнения с отправкой домой возникли из-за отмены большинства регулярных рейсов, а также нетипичного багажа участников экспедиции в виде более 200 кг оборудования и снаряжения.



Напомним, на минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала срочное совещание из-за выявления нового штамма коронавируса в Южной Африке и Ботсване. Он получил название "омикрон". Из-за вируса ряд стран начал вводить ограничения и закрывать границы.

Ранее сообщалось, что в России пока не зарегистрировано случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19.