В Белоруссии задержали 11 человек за оскорбительные комментарии в связи с гибелью российских десантников

В Белоруссии задержали 11 человек, которые оставили оскорбительные комментарии в социальных сетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников во время совместных учений.

Как сообщает МВД республики в Telegram-канале, задержанных подозревают в разжигании социальной вражды и розни.

Всего МВД установило личности более 50 человек, глумившихся над смертью военнослужащих. Некоторые из них находятся на территории США, Польши, Литвы.

Напомним, 12 ноября российские и белорусские десантники высадились на полигоне "Гожский" в Гродненском районе Белоруссии. Он находится в 20 км от границы с Польшей и менее чем в 10 км от границы с Литвой.

Из-за сильного порыва ветра у земли произошло схождение двух парашютистов-контрактников. Оба получили травмы, врачи не смогли их спасти.

Внезапные совместные учения прошли на фоне обострения ситуации на польско-белорусской границе и стягивания к границе ЕС военных сил как со стороны Польши и прибатлтийских стран, так и Белоруссии.