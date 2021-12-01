01 Декабря 2021
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Общество В России
Спинальная мышечная атрофия, СМА, &quot;Золгенсма&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

ФМБА разработает российское лекарство для лечения СМА

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Минздрава России озвучило планы по созданию российских лекарств для больных со спинальной мышечной атрофией (СМА). Проектом займется Федеральный центр мозга и нейротехнологий, сообщила журналистам глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Технологии, которые используются в этом центре и будут использоваться, они позволяют создать такой препарат, но это длинный путь, потому что требуется и валидация, и очень сложные клинические исследования, поэтому то, что есть такая возможность, да. И я знаю, что Всеволод Вадимович (Белоусов, директор центра) планирует здесь подобные исследования организовать",- цитирует Скворцову РИА Новости.

Сейчас в России СМА лечат только иностранными препаратами – "Спинразой" и "Рисдипламом". Одна инъекция "Спинразы" стоит $125 тыс. Также существует препарат "Золгенсма", который в России не зарегистрирован, но применяется в особых случаях. Это самое дорогое лекарство в мире (соответствующий рекорд отмечен в Книге рекордов Гиннеса) – более $2 млн.

Теги: фмба, сма, лекарство, разработка



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