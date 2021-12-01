01 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Снос аэровокзала &quot;Уктус&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Мирные жители&quot;

Общественники: обломки "Уктуса" вывозят на нелегальную свалку в Екатеринбурге

В общественной организации по защите культурного наследия "Уральский хронотоп" заявили, что знают, куда вывезли все, что осталось от снесенного аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге. По их сведениям, это нелегальная свалка.

Напомним, что работы по демонтажу прошли в минувшую пятницу и начались ночью. Очень скоро от аэровокзала остались одни руины.

Как сообщили Накануне.RU в "Уральском хронотопе", активисты выяснили, куда распорядились отправить обломки снесенного исторического объекта. По их данным, новое место дислокации "Уктуса" - участок в поселке Горный Щит.

"Согласно кадастровой карте, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства. По нашим сведениям, представители одного СМИ выезжали на место и убедились в правоте общественников", - заявили в организации.

Активисты опубликовали короткое видео с маршрутом грузовика, предположительно, вывозящего обломки "Уктуса".

Напомним, ранее известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал власти Свердловской области из-за сноса аэровокзала в Екатеринбурге.

Теги: Уктус, свалка, обломки, место



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