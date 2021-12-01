В Иркутске мужчина подорвал в лифте слишком шумного соседа

В Иркутске мужчина попытался взорвать соседа в лифте собственного дома. Мотивом стала месть: сосед слишком громко делал ремонт.

ЧП произошло накануне днем: 30-летний житель дома на ул. Маршала Конева был госпитализирован с множественными ранениями после взрыва в кабине лифта.

На место выехали следователи и криминалисты, которые установили, что сработало кустарно изготовленное пиротехническое устройство без поражающих элементов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 У КРФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Был задержан и подозреваемый: 50-летний мужчина, проживающий к квартире, соседствующей с жильем жертвы. "Установлено, что подозреваемый совершил преступление из личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении СКР.

Во время обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты "различные предметы, интересующие следствие". Сейчас решается вопрос о мере пресечения – следствие настаивает на заключении под стражу.