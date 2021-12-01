01 Декабря 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
УАЗ, Кама, автомобиль, спасатели (2020) | Фото: t.me/minterbez_permkrai

Тазовские спасатели обследовали более 13 километров речного дна, но не нашли тело школьника

Тазовские спасатели вернулись из Антипаюты, где вели поиски пропавшего подростка. Тела школьника не нашли, сообщает "Красный север" со ссылкой на начальника Тазовского поисково-спасательного отряда Сергея Крюковича.

По его словам, водолазы обследовали более 13 тыс. кв. метров дна местной реки.

Напомним, мальчик самовольно покинул "Антипаютинскую школу-интернат" 1 ноября. До сих пор неизвестно, где он находится.

Прокурорская проверка выявила нарушения в работе образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Они, как полагает прокуратура, самоустранились от должного контроля за поведением несовершеннолетнего, состоящего на профилактических учетах, соблюдения его прав и законных интересов. Среди нарушений – работники образовательной организации не соблюдали порядок отпуска детей из интерната, с опозданием сообщили в правоохранительные органы об уходе воспитанника.

Прокурор Тазовского района Ямала внес главе райадминистрации представление об устранении нарушений закона с постановкой вопроса о служебном соответствии директора интерната занимаемой должности. Кроме того, установлен контроль за расследованием уголовного дела о возможном убийстве ребенка.

Предположение, что ребенок мог провалиться под лед, высказали местные жители. Они сообщили, что видели школьника на реке.

Теги: подросток, ребенок, пропажа, поиск, уголовное дело



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