С начала года на Среднем Урале прибавилось 11 миллионеров-лотерейщиков

11 клиентов Почты России, купившие лотерейные билеты в 2021, пополнили число миллионеров Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России, всего с начала года свыше 828 тыс. свердловчан приобрели выигрышные билеты с общим призом в размере 113 млн рублей.

Больше 100 тыс. рублей получили 46 жителей области, в том числе 11 клиентов Почты России с миллионным выигрышем и еще 18 свердловчан с призом от 500 тыс. рублей до 1 млн.

"Ежегодно в почтовых отделениях Среднего Урала реализуется порядка 1,5 млн лотерейных билетов. Наибольший интерес жители области проявляют к тиражным лотереям. В преддверии новогодних праздников почтовики отмечают рост интереса к продажам лотерейных билетов. Чаще всего билеты покупают в качестве подарка близким и друзьям", - рассказали в пресс-службе.

Напоминаем, что с июля 2014 г. на территории РФ проводятся только государственные лотереи, целевые отчисления от продажи которых – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО "ТК "Центр" (бренд "Столото") по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести их в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.