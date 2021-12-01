01 Декабря 2021
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МФК &quot;Синара&quot; - чемпион России сезона 2020/2021 (2021) | Фото: пресс-служба МФК &quot;Синара&quot; / В. Латышев

ФК "Урал" пожелал удачи "Синаре" в мини-футбольной Лиге чемпионов

ФК "Урал" пожелал удачи мини-футбольной команде "Синара" из Екатеринбурга, которой предстоят матчи элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского футбольного клуба, "Синара" уже отправилась в Португалию, где примет участие в турнире. Екатеринбургской команде предстоит сыграть с голландским "Ховокубо", хорватским "Олмиссумом" и португальским "Спортингом".

В следующую стадию, "Финал четырех", выйдет только одна команда из группы. 2 декабря "Синара" встретится с "Ховокубо" (начало матча в 21.30 екб), 3 декабря - с "Олмиссумом" (20.30 екб), а 5 декабря - со "Спортингом" (00.00 екб).

"Желаем удачи "Синаре" на международной арене!", - напутствовали клуб в "Урале".

Напомним, что екатеринбургская "Синара" является действующим чемпионом России по мини-футболу.

Теги: Урал, Синара, Лига чемпионов



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