ФК "Урал" пожелал удачи "Синаре" в мини-футбольной Лиге чемпионов

ФК "Урал" пожелал удачи мини-футбольной команде "Синара" из Екатеринбурга, которой предстоят матчи элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского футбольного клуба, "Синара" уже отправилась в Португалию, где примет участие в турнире. Екатеринбургской команде предстоит сыграть с голландским "Ховокубо", хорватским "Олмиссумом" и португальским "Спортингом".

В следующую стадию, "Финал четырех", выйдет только одна команда из группы. 2 декабря "Синара" встретится с "Ховокубо" (начало матча в 21.30 екб), 3 декабря - с "Олмиссумом" (20.30 екб), а 5 декабря - со "Спортингом" (00.00 екб).

"Желаем удачи "Синаре" на международной арене!", - напутствовали клуб в "Урале".

Напомним, что екатеринбургская "Синара" является действующим чемпионом России по мини-футболу.