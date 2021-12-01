01 Декабря 2021
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Общество В России
(2004) |

В Нигерии выявили штамм "омикрон" в образце, взятом еще в октябре

В Нигерии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в образце, который был взят еще в октябре, то есть несколькими неделями раньше, чем был выявлен новый вариант вируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление главы центра контроля над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа.

Ранее стало известно о двух случаях "омикрона" у граждан, прибывших из ЮАР в Нигерию на прошлой неделе, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может быть намного опаснее предыдущих. Предполагается, что омикрон-штамм возник в Африке, откуда уже начал попадать в Европу и другие части света.

На сегодняшний день новый штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах, при этом количество новых случаев продолжает расти. В России пока не зафиксировано случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, заявляли в Роспотребнадзоре.

Теги: нигерия, омикрон-штамм



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