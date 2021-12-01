01 Декабря 2021
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Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Совет Федерации одобрил бюджет России на 2022 год

Совет Федерации сегодня одобрил бюджет России на 2022 год и плановый период до 2024 года. Ранее документ прошел три чтения в Госдуме.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что бюджет "сбалансирован", много благодарила Минфин за учет предложений палаты регионов. Она отметила, что в бюджет включили предложение СФ о "детях Арктики", а также о выделении определенных средств для коренных малочисленных народов Севера. Между тем, беспокойство сенаторов вызвал вопрос межбюджетного выравнивания регионов, который представленный бюджет не решает в полной мере. Позиция правительства неизменна по этому поводу: оставлять в регионах больше налоговых поступлений нельзя, потому что тогда разрыв между богатыми и бедными еще увеличится, богатые регионы будут богатеть.

Кстати, вопреки обычной практике Совет Федерации одобрил бюджет не единогласно, а "почти единогласно", но Матвиенко и это сочла "хорошим итогом".

Теги: совет федерации, бюджет россии, валентина матвиенко



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