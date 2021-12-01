01 Декабря 2021
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Политика
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air (2021) | Фото: пресс-служба авиакомпании Qazaq Air

Qazaq Air открывает рейс из "Кольцово" в Нур-Султан

В международный аэропорт "Кольцово" входит новый авиаперевозчик Qazaq Air с направлением "Екатеринбург - Нур-Султан". Первый полет в столицу Казахстана запланирован уже на 27 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Улететь в Нур-Султан жители и гости уральской столицы смогут дважды в неделю - по понедельникам и четвергам, на самолете De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров. Вылет из аэропорта в 21.00 местного времени по понедельникам и в 09.25 по четвергам. Продолжительность полета составит 2 часа.

"Qazaq Air — межрегиональная авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана", - рассказали в пресс-службе "Кольцово".

Напомним, что всем гостям Казахстана необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, при наличии документального подтверждения могут не предоставлять результаты теста.

Теги: Нур-Султан, Кольцово, Qazaq Air, ерйс



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