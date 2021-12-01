01 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

Русские не становятся беженцами – сразу бегут в военкомат - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с коллегами шуткой, подсмотренной, по ее словам, в интернете.

На пленарном заседании СовФеда Матвиенко объяснила, почему русские в трудные времена не становятся беженцами: "Потому что русские сразу бегут в военкомат".

Она предложила "так называемым партнерам России" иметь эту шутку в виду. Таким образом спикер палаты поддержала довольно воинственный настрой, который сегодня был у сенаторов – к ним в рамках "правительственного часа" пришел министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отчасти поддержал членов Совета Федерации, но отметил: "Мы никому ничего не навязываем, никого ничему не учим. Но в корне пресекаем попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном".

Теги: валентина матвиенко, анекдот, сергей лавров



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