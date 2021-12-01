В Екатеринбурге за покушение на мошенничество осужден бывший адвокат

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему адвокату. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре прошлого года адвокат заключил соглашение об оказании юридической помощи с мужчиной - фигурантом уголовного дела о вымогательстве. При этом оплату услуг защитника осуществляла дочь обвиняемого.

Как показало расследование, в какой-то момент адвокат решил обмануть своего клиента. Он встретился с его дочерью в кафе и потребовал 300 тысяч рублей якобы для передачи взятки за прекращение дела, а также за непривлечение подзащитного к уголовной ответственности.

При этом хитрый защитник не собирался исполнять взятые на себя обязательства и никак не мог повлиять на ход и результаты расследования. В результате его план не удался: адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов сразу же после получения денег.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу был допрошен целый ряд свидетелей, производился анализ личной переписки. Адвокат написал явку с повинной и во всем раскаялся. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес ему свой приговор: штраф в размере 100 тысяч рублей.

В прокуратуре уже заявили, что внимательно изучат вердикт суда, после чего может быть поставлен вопрос о его обжаловании.