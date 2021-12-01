01 Декабря 2021
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Политика
(2006) | Фото: AFP

Клишас: Предложение освободить военных от QR-кодов должно быть учтено при рассмотрении законопроекта

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал инициативу освободить военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации.

"Предложения Минобороны должны быть учтены. Мы поддержим такой подход при рассмотрении законопроекта", - цитирует сенатора ТАСС.

Напомним, Минобороны России обратилось к правительству с предложением освободить военнослужащих от QR-кодов. Согласно инициативе, военные смогут показать паспорт и документ, который подтверждает принадлежность к Вооруженным силам в местах, для посещения которых необходим QR-код. Такие же правила хотят распространить и на военных пенсионеров.

В июле сообщалось, что военнослужащие столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов в некоторых регионах. По данным СМИ, затруднения возникли из-за предусмотренных законом ограничений на передачу персональных данных военнослужащих.

Теги: военные, QR-код, андрей клишас



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