Клишас: Предложение освободить военных от QR-кодов должно быть учтено при рассмотрении законопроекта

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал инициативу освободить военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации.

"Предложения Минобороны должны быть учтены. Мы поддержим такой подход при рассмотрении законопроекта", - цитирует сенатора ТАСС.

Напомним, Минобороны России обратилось к правительству с предложением освободить военнослужащих от QR-кодов. Согласно инициативе, военные смогут показать паспорт и документ, который подтверждает принадлежность к Вооруженным силам в местах, для посещения которых необходим QR-код. Такие же правила хотят распространить и на военных пенсионеров.

В июле сообщалось, что военнослужащие столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов в некоторых регионах. По данным СМИ, затруднения возникли из-за предусмотренных законом ограничений на передачу персональных данных военнослужащих.