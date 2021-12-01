Путин обсудит с Эрдоганом желание Турции стать посредником между Россией и Украиной

Хотя Кремль уже отреагировал на "тираду" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу посредничества в конфликте между Россией и Украиной, этот вопрос все равно будет обсуждаться на предстоящих буквально сегодня-завтра телефонных переговорах Эрдогана и Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия не может принять это предложение, потому что не является стороной конфликта.

"Турция имеет особое мнение по Крыму и по украинскому кризису. Турция постоянно делает заявления по недопустимости аннексии Крыма, участвует в сходке "Крымская платформа". Турция по Донбассу предлагает, чтобы Россия активно выполняла свои обязательства, хотя таких обязательств в минских договоренностях нет, в них вообще нет России как стороны конфликта", - заявил Лавров, выступая в среду в Совете Федерации.

Министр заметил, что "при всей серьезности расхождений по ряду позиций между Москвой и Анкарой всегда обсуждение происходит в товарищеском, взаимноуважительном ключе".

Лавров также прокомментировал крайне активную позицию Турции в стремлении расширить зону своего политического, экономического и культурного влияния. Его это не беспокоит (до определенных границ), министр даже предлагает брать с Турции пример.

"Турция активно работает на прилегающих пространствах и более отдаленных просторах. Мы уважаем право всех государств устанавливать тесные контакты. Есть только одно условие: действия такие должны быть легитимными и быть связанными с продвижением легитимных интересов. С центральноазиатскими государствами Турция действительно очень активно работает. И с закавказскими партнерами работает", - отметил Лавров.

Он иронично отнесся к тому, что многих встревожила карта "тюркского мира", которую недавно преподнесли Эрдогану – на ней центром этого мира обозначена Турция, в зону влияния включены значительные территории России. "А вы считаете, что центр этого мира должен быть на Алтае? Или в Башкирии?" – спросил Лавров у сенаторов.

"Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы поддерживать связи с соплеменниками. И у нас есть такой ареал, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета. Это все постсоветское пространство, это Германия, Израиль, США… мы к этому нормально относимся, если речь идет о гуманитарных обменах, образовании, мы сами должны таким активно заниматься. Но если будут военное сотрудничество, я не думаю, что это пойдет на пользу Турции", - прокомментировал Лавров.