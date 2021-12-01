В Тюменской области обязали вакцинироваться журналистов, работников культуры и ЖКХ

В Тюменской области расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В него вошли люди, работающие в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется также работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и СМИ.

Исключение - те граждане, у которых есть медотвод, а также те, кто ранее переболел коронавирусом и имеет медицинские документы, подтверждающие, что в течение последних шести месяцев они болели COVID-19. Им ставить прививку не нужно, под новые требования они не попадают.

Работодатели должны организовать проведение профилактических прививок данным категориям граждан первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом вакцины в срок до 14 января 2022 года.

Напомним, ранее областное управление Роспотребнадзора уже расширяло список тех, кто должен сделать прививку.