На Средний Урал пришла крупнейшая партия "Спутника Лайт"

На территорию Свердловской области прибыла самая крупная партия вакцины "Спутник Лайт", насчитывающая 162 тыс. доз. Об этом Накануне.RU сообщили в местном оперштабе.

"162 тыс. доз доставлены на склад "Фармации" и будут распределены по региону. За все время в Свердловскую область поступило уже более 2,5 млн доз различной вакцины против COVID-19", - рассказали в оперштабе.

Напомним, что прошлая партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в регион в середине ноября и насчитывала 81 тыс. доз.

Ранее в пунктах вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге возникла острая нехватка вакцин, и при этом – гигантские очереди из желающих поставить прививку. Ажиотаж возник на фоне введения режима QR-кодов.