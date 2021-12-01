Локдауны сильно замедлили развитие детей - исследование

Локдауны и прочие запреты и ограничения сильно снизили уровень развития детей младшего возраста. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликовала Daily Mail.

За полтора года показатели интеллекта детей снизились на 23%. Коэффициент вербального развития снизился на 30%. Почти так же рухнул коэффициент невербального развития, включающий мелкую моторику, зрительное восприятие, восприимчивость эмоций, мимики и др. Во многом в этом виноваты маски, лишающие людей лица.

"Родители по всему миру сталкиваются с идеей о том, что ношение масок может помешать естественному обучению и коммуникативным навыкам их маленьких детей. Маски, которые носят в общественных местах, а также в школах или детских садах, могут повлиять на ряд навыков раннего развития, таких как привязанность, распознавание лица и социально-эмоциональный процесс", - говорится в статье.

Снизилась способность детей общаться с помощью невербальных сигналов.

Исследователь в Лаборатории детских эмоций Университета Висконсин-Мэдисон Эшли Руба сказала, что детям необходимо видеть тонкие вербальные или мимические сигналы других людей, чтобы определить, что они чувствуют. Этот навык оказывается первостепенным в подростковом возрасте.

Актриса Мария Шукшина, комментируя статью, опасается, что "на смену нынешнему поколению родителей-невротиков придет поколение с недоразвитыми мозгами и эмоциями, не научившееся понимать, что такое добро, а что зло".

О вредном влиянии на детей всего происходящего говорят с самого начала. Были получены и результаты вреда дистанционного режима в образовании, где была резко усилена цифровизация.