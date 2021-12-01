01 Декабря 2021
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Лавров одобрил заявление Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал тональность слов Александра Лукашенко, который накануне заявил о возможности размещения в Белоруссии российского ядерного оружия. По мнению Лаврова, это "контр-пример", который должен остановить или отрезвить НАТО, представители которого допускают аналогичные заявления и не переживают.

"Я бы это заявление (слова Лукашенко – прим. ред.) воспринимал как очень серьезное предостережение для той безумной политики, которая проводится западом сейчас, - заявил министр, выступая в Совете Федерации. – Со Столтенбергом (Йенс Столтенберг – генсек НАТО – прим. ред.) недавно что-то случилось, он раньше адекватный был, может быть его заставляют быть очень агрессивным. Столтенберг заявлял, что если Германия не хочет размещать на своей территории ядерное оружие, то его можно сдвинуть "на восток". Как еще можно на это реагировать, чтобы они остановились? Это возмутительная позиция. Если они такими идеями оперируют, тогда надо на таких контр-примерах достаточно резких показывать бесперспективность такого рода затей".

Теги: сергей лавров, александр лукашенко, нато, ядерное оружие



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