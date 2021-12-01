Чиновник из мэрии Москвы предоставил липовый сертификат о вакцинации, - СМИ

Чиновник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС. Полиция начала доследственную проверку.

По данным РЕН ТВ, речь идет о начальнике отдела изъятия земельных участков для государственных нужд Департамента городского имущества Москвы Е. Трусове.

Отметим, покупателям поддельных сертификатов может грозить ответственность вплоть до уголовной - до года лишения свободы – по статьям 327 и 291.2. УК РФ.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о принципе работы теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат.