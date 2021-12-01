Свердловское УФАС оштрафовало участников картеля за срыв торгов в Екатеринбурге

Свердловское УФАС выявило и оштрафовало участников картеля, заявлявшихся на торги по демонтажу рекламных конструкций в Екатеринбурге. Картель собрал в себе семь хозяйствующих субъектов, которые мешали проведению закупок, искусственно занижая цены на работы, а после подписания договора, отказывались их проводить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского отделения УФАС, поведение, доказывающее картельный сговор, установлено в 11 закупках. Все они были связаны с демонтажем незаконно установленных в городе рекламных конструкций вида "скамейка" и "велопарковка", собственниками которых являлись ООО "Голден Стрим Медиа" и ООО "УПБ".

"Совокупность собранных доказательств подтвердила, что именно ООО "Голден Стрим Медиа" координировало деятельность других участников картеля. Они заявлялись на торги и искусственно снижали цену. Поэтому добросовестные участники не могли дальше конкурировать, и договор заключался с нужным ООО "Голден Стрим Медиа" лицом. Затем победитель подписывал контракт, но не исполнял его. Это влекло включение его в Реестр недобросовестных поставщиков, а Фонду было необходимо вновь проводить закупку", - пояснили в пресс-службе.

Из-за недобросовестных действий компании, стало невозможным заключение договора с определенным заказчиком - ГКУ СО "Фонд имущества Свердловской области". В связи с этим участники картеля привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ с общей суммой штрафов - 3 млн 397 тыс. 320 рублей.

Решение Свердловского УФАС России и часть постановлений были обжалованы в Арбитражный суд Свердловской области, однако суд подтвердил, что у ООО "Голден Стрим Медиа" была выработанная модель координации деятельности других хозяйствующих субъектов, которая системно реализовывалась в ряде аукционов.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также признал нарушение антимонопольного законодательства. Суды подтвердили и законность вынесенных Свердловским УФАС России постановлений. Основания для снижения размера штрафа или признания правонарушения малозначительным не усмотрены.