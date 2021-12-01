01 Декабря 2021
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Владимир Путин Сергей Лавров (2016) | Фото: пресс-служба президента РФ

Киев становится все более и более наглым – Лавров

Украина не собирается выполнять Минские договоренности, причем демонстрирует это все более провокационно, считают в российском МИДе. При этом Москва выступает против односторонних санкций в отношении Украины за это невыполнение.

"Украина – потерянный случай с точки зрения выполнения Минских соглашений", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

"Киев становится все более и более наглым в своем отношении к Минским договоренностям и по отношению к России. Но мы никогда не сорвемся и не скажем "Ну все, нарвались". Пусть они срываются", - заявил министр.

Теги: сергей лавров, киев, минские соглашения, украина, донбасс



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