Киев становится все более и более наглым – Лавров

Украина не собирается выполнять Минские договоренности, причем демонстрирует это все более провокационно, считают в российском МИДе. При этом Москва выступает против односторонних санкций в отношении Украины за это невыполнение.

"Украина – потерянный случай с точки зрения выполнения Минских соглашений", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

"Киев становится все более и более наглым в своем отношении к Минским договоренностям и по отношению к России. Но мы никогда не сорвемся и не скажем "Ну все, нарвались". Пусть они срываются", - заявил министр.