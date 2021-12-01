01 Декабря 2021
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Общество В России
Игорь Гундаров (2020) | Фото: youtube.com/телеканал &quot;Сталинград&quot;

Гундаров рассказал, что происходит в "красной зоне" у Проценко

Советский и российский врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказал на "Авроре", что происходит в "Коммунарке", главврач которой Денис Проценко недавно подписал открытое письмо сомневающимся в вакцинации с приглашением ее посетить, чтобы посмотреть, что там происходит и изменить свое мнение.
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Гундаров назвал это виртуальной экскурсией в "красную зону". И взял за основу доклад самого Проценко, с которым тот выступил в конце прошлого года. На графике госпитальной летальности показано, что она выросла с 0,5% в конце марта до 9% к концу года, то есть в 18 раз. Объяснение, что сначала в больницу везли легких больных, а потом тяжелых, не работает, отмечает эксперт.

"Скорая помощь не дифференцирует по тяжести", - сказал он.

Доля госпитализированных, у которых был выявлен ковид, тоже существенно не менялась, что подтверждают данные самой больницы.

Проценко сам признал, что только четверть пациентов умерли в первые три дня, а все остальные - потом, отметил Гундаров. Три четверти смертей приходятся на нозокомиальные (внутрибольничные) пневмонии, вызванные контаминацией в стационаре.

"Контаминация - это заражение. Уберите эти мудреные слова, говорите с людьми проще. Это пневмонии, вызванные заражением в стационаре бактериями, с которыми пациент столкнулся, оказавшись на больничной койке. Вслушайтесь: три четверти умирают от воспаления легких, вызванных заражением в больнице", - предположил Гундаров, который также привел структуру умерших по инфекциям.

Он недоумевает, за что Проценко дали Героя труда.

Ведущий передачи депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что ему еще полтора года назад несколько знакомых врачей сказали: "не дай Бог тебе попасть в ковидарий".

"Теперь я понимаю", - сказал он.

Делягин также обратил внимание, что главврачи в своем письме не пригласили никого из специалистов.

Теги: коммунарка, денис проценко, игорь гундаров, смертность



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