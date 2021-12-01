Студенты Тимирязевки и местные жители решили встретить министра Патрушева пикетами

Студенты Тимирязевки и местные жители утром 1 декабря вышли с пикетами против коммерческой застройки полей Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Об этом сообщили Накануне.RU в инициативной группе защитников вуза.

Пикетами студенты и жители решили встретить министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сегодня должен приехать в академию на Совет ректоров аграрных вузов России. В ходе проведения акций был задержан местный житель, к нему в ОВД выехал адвокат.

Инициативная группа уже больше месяца ведет кампанию против коммерческой застройки. За это время удалось собрать 18 тысяч подписей (11,5 тысяч электронных и 6,5 тысяч бумажных), провести несколько встреч с депутатами Госдумы и привлечь к ситуации внимание крупных СМИ.

Напомним, в октябре ученый совет вуза проголосовал за передачу опытных полей вуза под жилую застройку. "ЛСР" обещает за участок в 24 га внушительную сумму в 15 млрд рублей и планирует построить также несколько зданий для самой академии. Однако застройка опытных полей грозит обернуться непоправимым уроном для научного и исследовательского процесса.