01 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Пикет против застройки земель Тимирязевки (2021) | Фото: Инициативная группа Тимирязевки

Студенты Тимирязевки и местные жители решили встретить министра Патрушева пикетами

Студенты Тимирязевки и местные жители утром 1 декабря вышли с пикетами против коммерческой застройки полей Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Об этом сообщили Накануне.RU в инициативной группе защитников вуза.

Пикетами студенты и жители решили встретить министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сегодня должен приехать в академию на Совет ректоров аграрных вузов России. В ходе проведения акций был задержан местный житель, к нему в ОВД выехал адвокат.

Пикет против застройки земель Тимирязевки(2021)|Фото: Инициативная группа Тимирязевки

Пикет против застройки земель Тимирязевки(2021)|Фото: Инициативная группа Тимирязевки

Пикет против застройки земель Тимирязевки(2021)|Фото: Инициативная группа Тимирязевки

Инициативная группа уже больше месяца ведет кампанию против коммерческой застройки. За это время удалось собрать 18 тысяч подписей (11,5 тысяч электронных и 6,5 тысяч бумажных), провести несколько встреч с депутатами Госдумы и привлечь к ситуации внимание крупных СМИ.

Пикет против застройки земель Тимирязевки(2021)|Фото: Инициативная группа Тимирязевки

Пикет против застройки земель Тимирязевки(2021)|Фото: Инициативная группа Тимирязевки

Напомним, в октябре ученый совет вуза проголосовал за передачу опытных полей вуза под жилую застройку. "ЛСР" обещает за участок в 24 га внушительную сумму в 15 млрд рублей и планирует построить также несколько зданий для самой академии. Однако застройка опытных полей грозит обернуться непоправимым уроном для научного и исследовательского процесса.

Теги: Тимирязевская академия, ЛСР, застройка, студенты, пикеты



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