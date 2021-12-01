Лукашенко вновь пригрозил остановить транзит энергоносителей из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит энергоносителей из России в Польшу, если Варшава закроет польско-белорусскую границу.

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" - заявил Лукашенко в интервью РИА Новости.

По словам президента Белоруссии, закрытием границы Польша нанесет ущерб себе. "Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", - сказал он.

На вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно".

Напомним, отношения Белоруссии и Польши обострились из-за мигрантов, которые устроили стихийный лагерь на границе двух стран. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть российский газ в случае введения санкций на фоне миграционного кризиса. Глава государства напомнил, что по территории Белоруссии проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал – Европа", по которому в последнее время увеличились объемы поставок.

Президент Владимир Путин, комментируя данное заявление, отметил, что "теоретически, конечно, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу". "Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет", - добавил президент РФ.